В суд поступил иск гендиректора Wildberries Бакальчук о разделе имущества с мужем

В Савеловский районный суд города Москвы поступил иск от основательницы и генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук. Предмет иска — претензии имущественного характера, связанные с разводом с ее мужем. Пока неизвестно, будет ли иск принят к производству.

— В Савеловский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Бакальчук Т.В. к Бакальчуку В.С. Предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений, — рассказали ТАСС в пресс-службе суда.



Напомним, Владислав Бакальчук встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и пожаловался на ситуацию в компании. Кадыров заявил, что в Wildberries происходит «откровенный и наглый рейдерский захват». Однако позднее Татьяна Бакальчук сообщила, что речь идет о бракоразводном процессе. В совместном заявлении Wildberries и Russ также подтверждалось, что между Владиславом и Татьяной Бакальчук идет бракоразводный процесс.

Глава Чечни пообещал сделать все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Бакальчук и защитить законный бизнес. По его поручению этим вопросом займется депутат Госдумы Адам Делимханов.