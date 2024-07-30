«Доля населения, занимающегося спортом, — 62,9%»: в Минспорте Татарстана подвели итоги полугодия

Фото: Динар Фатыхов

На 2024 год министр спорта Татарстана Владимир Леонов обозначил шесть основных направлений, которые в республике необходимо развивать. К ним отнесены стипендии спортсменов и тренеров, строительство и ремонт новых объектов, повышение физической активности населения, привлечение к спорту проблемных подростков и тестирование детей через аппаратно-программный комплекс «Стань чемпионом». О том, как продвигаются планы, о результатах первого полугодия сегодня говорили на заседании ведомства — в репортаже «Реального времени».

Превышение плана

По результатам первого полугодия 2024 года по четырем приоритетным направлениям Минспорта Татарстана прогнозируется перевыполнение плана. Об этом в ходе заседания заявил первый заместитель Владимира Леонова Халил Шайхутдинов.

— В апреле министр спорта поставил шесть направлений, шесть целей на 2024 год. Они все яркие, все очень важные, потому что это ежедневно касается наших спортсменов, тренеров и населения, — подчеркнул он.

Согласно планам, в 2024 году необходимо построить не менее 15 спортивных объектов. При этом, по словам Шайхутдинова, уже к началу второго полугодия создано 19 новых площадок, в том числе 15 универсальных спортивных площадок и 4 крытых футбольных манежа.

По результатам первого полугодия 2024 года по четырем приоритетным направлениям Минспорта Татарстана прогнозируется перевыполнение плана. Об этом в ходе заседания заявил первый заместитель Владимира Леонова Халил Шайхутдинов. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Он также подчеркнул, что перевыполняется план по увеличению доли населения, которая систематически занимается спортом. Так, к концу года необходимо увеличить число с 58,2 до 64%. На данный момент показатель составляет 62,9%.

Кроме того, превышается план по обеспечению систематическими занятиями спорта не менее 100 подростков, состоящих на учете ПДН. В Татарстане зафиксировано почти 4,5 тысячи таких детей, из них 102 привлечены к физической активности.

— Эти цифры маленькие, но все-таки лишь бы эти ребята были в спорт вовлечены. Это необходимо не для того, чтобы они стали великими спортсменами, а для того, чтобы стали достойными членами общества. Спорт мобилизует, — объяснил спикер.

«Это направление надо усилить»

Однако не по всем направлениям результаты выглядят столь радужно. Председатель Общественного совета при Минспорта Татарстана Эмир Харисов заметил, что на данный момент необходимо усилить меры поддержки для возвращающихся с СВО татарстанцев:

— Очевидная перспектива, что все конфликты, войны всегда, к сожалению, приводят к тому, что многие ребята возвращаются с ранениями физическими и душевными. Нам нужно помочь им адаптироваться к нормальной полноценной жизни. Необходимо усилить работу по этому направлению, увеличить ставки в районных центрах.

Он подчеркнул, что такой задачи перед министерством не ставили, однако этот вопрос необходимо решить.

Возвращаясь к приоритетным направлениям, Шайхутдинов отметил, что необходимо усилить работу и по тестированию детей через аппаратно-программный комплекс «Стань чемпионом». Комплекс помогает определить предрасположенность к занятиям спортом. На данный момент его прошли 228 детей из 500 запланированных на год.

— Это направление надо усилить, чтобы к концу года достичь плана. Сейчас начнется учебный год, и это станет более реализуемо, — считает чиновник.

Что касается капитального ремонта, до конца года планировалось реконструировать не менее 17 объектов спорта и увеличить долю обновленных площадок с 82 до 83%. На данный момент работы начаты уже на 15 из них.

На 2024 год фактически запланирован ремонт 19 объектов. Объем финансирования на эти цели в 2024 году составил 668,5 миллиона рублей. Всего за 4 года отремонтировали 82 спортивных объекта.

Шайхутдинов рассказал об обеспечении стипендиями чемпионов. В 2024 году необходимо произвести дополнительные выплаты 850 спортсменам и 95 тренерам, показавшим высокие результаты. На данный момент ежемесячные премии получают 1069 спортсменов и 72 тренера.

На 30 июня размер общей выплаты составил 46,3 млн рублей.

Елизавета Пуншева