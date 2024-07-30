Государство возьмет под контроль железнодорожный туризм

Фото: Динар Фатыхов

В России понятие «туристского поезда» станет официальным, а деятельность регулируемой. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

В рамках нововведений будут закреплены такие понятия, как:

« туристские железнодорожные перевозки» — перевозки пассажиров и багажа в туристском поезде по специальному маршруту;

— перевозки пассажиров и багажа в туристском поезде по специальному маршруту; «железнодорожный туризм» — туризм с применением туристских поездов по специальному железнодорожному маршруту;

— туризм с применением туристских поездов по специальному железнодорожному маршруту; « туристский поезд» — пассажирский поезд, перевозка в котором предусматривает промежуточные остановки для временной высадки туристов;

— пассажирский поезд, перевозка в котором предусматривает промежуточные остановки для временной высадки туристов; «туристский железнодорожный маршрут» — маршрут следования туристского поезда, предусматривающий продолжительные остановки для осмотра и посещения достопримечательностей.

Эксперты и представители отрасли считают, что дополнительное регулирование положительно скажется на развитии железнодорожной туристической индустрии. Новый закон позволит четко разграничить туристические перевозки и выделить их в отдельный сегмент. Об этом говорит Роман Бараковских, генеральный директор «РЖД Тур».

Особенность проекта заключается в следующем:

Пункт отправления и пункт назначения для туристских поездов будут совпадать, а количество пассажиров останется неизменным.

До начала путешествия на туристском поезде пассажиры заключают договор на предоставление туристических услуг, которые включают не только перевозку, но и размещение, а также наземное обслуживание.

Обязанности проводников в туристских поездах расширяются и могут включать продажу дополнительных экскурсий.

Также планируется запретить продажу билетов на туристские поезда на промежуточных остановках

Авторы законопроекта предполагают, что после его принятия перевозчики смогут включить в свой подвижной состав семейный вагон с детской зоной и вагон с лаунж-зоной. В настоящее время ограничений для обновления парка вагонов нет.

Напомним, жители Татарстана стали чаще совершать поездки по туристическим маршрутам. Так, по сравнению с прошлым годом число поездок из республики в города Золотого кольца увеличилось на 20%, а Серебряного ожерелья — на 32%.



Дарья Пузикова