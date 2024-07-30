В этом году «Лига Форум» пройдет в Альметьевске
В этом году летний студенческий образовательный форум «Лига Форум» пройдет на базе нового кампуса Высшей школы нефти в Альметьевске. Заявки на участие поступили от 2 тысяч желающих из 17 городов и районов Татарстана, а также многих регионов России, в том числе Донецка, Владикавказа, Магадана, Липецка, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других.
Форум пройдет в три смены:
- I смена «Лига профессионалов», с 3 по 7 августа, — для всех студентов колледжей, техникумов и училищ.
- II смена «Лига университетов», с 9 по 13 августа, — для всех студентов университетов.
- III смена «Лига руководителей», с 15 по 19 августа, — для руководителей студенческих объединений ссузов и вузов, а также руководителей молодежных и общественных объединений Татарстана и России.
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