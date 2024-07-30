В России подорожала земля: в среднем на 25%, а в некоторых регионах — в два раза

Фото: Максим Платонов

За последний год в России средняя стоимость земельных участков выросла на 25% и составила 243 тысячи рублей за сотку. Рост цен зафиксирован во всех регионах, кроме Ингушетии, Камчатского края, Сахалинской области и Карачаево-Черкесии. В этих регионах стоимость земли снизилась на 1–17%. Об этом рассказало РИА «Новости» со ссылкой на статистику «Циан».

Наибольший рост цен зафиксирован в Калмыкии (в 2,5 раза), Алтае (в два раза), Тюменской области (+80%), Тыве (+74%) и Свердловской области (+71%). В Московской области стоимость сотки за год выросла на 28%, в Ленинградской — на 27%.

Самые дорогие участки, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, находятся в Дагестане (810 тыс. рублей), Краснодарском крае (684 тыс. рублей), Севастополе (605 тыс. рублей) и ЯНАО (540 тыс. рублей).

Наиболее дешевые участки расположены в Курганской, Новгородской, Псковской, Кировской, Смоленской, Липецкой и Орловской областях, а также в Еврейской АО — там средняя стоимость сотки составляет менее 50 тыс. рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало о том, что татарстанцы побили рекорд по выкупу земельных участков — жители региона в целом стали меньше приобретать вторичное жилье.

Олег Исаков