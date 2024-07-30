Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Казани могут продлить до 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в столице Татарстана может быть продлена до 2026 года. Изначально она была принята на 2020—2024 годы. Соответствующий проект постановления сейчас находится на антикоррупционной экспертизе.



Ожидается, что в 2025 году на одного казанца будет приходиться 117,8 кВт электроэнергии в час. Аналогичный прогноз сделан на 2026 год.

Напомним, к 2028 году в энергосистеме Татарстана планируется увеличение потребления электрической энергии до 36 млрд кВт•ч со среднегодовым темпом прироста 1,82%, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 5 326 МВт со среднегодовым темпом прироста 1,6%.



Галия Гарифуллина