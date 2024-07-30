Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ленинское в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ленинское в ДНР.
— Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение, — сообщает Министерство обороны.
Накануне вооруженные силы России освободили село Волчье в том же регионе.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.