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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ленинское в ДНР

13:11, 30.07.2024
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ленинское в ДНР
Фото: Ринат Назметдинов

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ленинское в ДНР.

— Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение, — сообщает Министерство обороны.

Накануне вооруженные силы России освободили село Волчье в том же регионе.

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