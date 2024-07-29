Три казанских пляжа не прошли санитарную проверку

Фото: Динар Фатыхов

Роспотребнадзор Татарстана провел мониторинг качества воды водоемов в местах отдыха граждан. На трех пляжах Казани по состоянию на 29 июля были зафиксированы нарушения по гигиеническим требованиям.

Отклонения от показателей были обнаружены на водоемах «Локомотив», «Нижнее Заречье» и «Комсомольский». Однако в пробах воды не было обнаружено нарушений паразитологических, вирусологических и санитарно-химических норм, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.

В начале прошлой недели пробы воды на двух городских пляжах Татарстана также показали несоответствие микробиологическим показателям. Такие данные были зафиксированы на водоемах Альметьевска и Нижнекамска.

Разиль Самигуллин