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На двух городских пляжах Татарстана пробы воды не соответствуют микробиологическим показателям

13:00, 22.07.2024
На двух городских пляжах Татарстана пробы воды не соответствуют микробиологическим показателям
Фото: Ринат Назметдинов

Пробы воды на двух городских пляжах Татарстана не соответствуют микробиологическим показателям. Такие данные на 22 июля были зафиксированы на водоемах Альметьевска и Нижнекамска.

Несоответствие гигиеническим нормативам по паразитологическим, вирусологическим и санитарно-химическим показателям не зарегистрировано. В районы направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.

Напомним, неделю назад результаты исследований воды не соответствовали гигиеническим требованиям на городских пляжах в Набережных Челнах и Мензелинске, а также на пляже в Муслюмовском районе (набережная «Солнечный Ик» в селе Муслюмово).

Разиль Самигуллин

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