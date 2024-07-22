На двух городских пляжах Татарстана пробы воды не соответствуют микробиологическим показателям

Фото: Ринат Назметдинов

Пробы воды на двух городских пляжах Татарстана не соответствуют микробиологическим показателям. Такие данные на 22 июля были зафиксированы на водоемах Альметьевска и Нижнекамска.

Несоответствие гигиеническим нормативам по паразитологическим, вирусологическим и санитарно-химическим показателям не зарегистрировано. В районы направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.

Напомним, неделю назад результаты исследований воды не соответствовали гигиеническим требованиям на городских пляжах в Набережных Челнах и Мензелинске, а также на пляже в Муслюмовском районе (набережная «Солнечный Ик» в селе Муслюмово).

Разиль Самигуллин