На двух городских пляжах Татарстана пробы воды не соответствуют микробиологическим показателям
Пробы воды на двух городских пляжах Татарстана не соответствуют микробиологическим показателям. Такие данные на 22 июля были зафиксированы на водоемах Альметьевска и Нижнекамска.
Несоответствие гигиеническим нормативам по паразитологическим, вирусологическим и санитарно-химическим показателям не зарегистрировано. В районы направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.
Напомним, неделю назад результаты исследований воды не соответствовали гигиеническим требованиям на городских пляжах в Набережных Челнах и Мензелинске, а также на пляже в Муслюмовском районе (набережная «Солнечный Ик» в селе Муслюмово).
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