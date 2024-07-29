В Свердловской области после массового отравления закрыли цех по розливу питьевой воды
В поселке Первомайском Сысертского района на 30 суток закрыли цех по розливу питьевой воды из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Свердловской области.
Роспотребнадзор провел проверку цеха после того, как 31 человек заболел острой кишечной инфекцией и норовирусом. Оказалось, что вода была неудовлетворительного качества по микробиологическим показателям.
Также в помещениях цеха выявили ряд нарушений:
- производство воды осуществлялось без необходимых документов, подтверждающих ее качество;
- на складе были обнаружены мертвые насекомые,
- персонал не мыл руки перед началом работы.
Неделю назад массовое отравление произошло в лагере Кемеровской области — 25 детей в возрасте от 10 до 12 лет обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.