В санатории Кемеровской области отравились 25 детей — возбуждено уголовное дело

Фото: Динар Фатыхов

В санатории Кемеровской области отравились 25 детей. Они обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции.

— Предварительно установлено, что за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции обратились 25 детей в возрасте от 10 до 12 лет. Врачи осмотрели пострадавших, их здоровью в настоящий момент ничего не угрожает. Региональным управлением Роспотребнадзора принимаются меры по приостановлению деятельности учреждения, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

По факту случившегося следственными органами СК РФ по региону организовано проведение проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).



Елизавета Пуншева