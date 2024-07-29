В Татарстане в 2023 году на реализацию национальных проектов направили 17,8 миллиарда рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в прошлом году на реализацию национальных проектов направили 17,8 миллиардов рублей. Об этом в ходе еженедельного совещания сообщил заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров.

— Национальные проекты нацелены на реализацию в трех направлениях: человеческий капитал, комфортная среда для жизни, экономический рост. Так, блок «Экология» представлен в приоритете комфортной среды для жизни, — подчеркнул спикер.

Он добавил, что социальное управление приоритетно для направления «Человеческий капитал», а управление — для «Экономического роста».

По словам Шакирова, 8,8 млрд рублей из этой суммы выделили из татарстанского бюджета, а 9 млрд рублей — из российского. Всего с начала действия национальных проектов в 2019 году в республике на них направили 65 млрд рублей. 25,1 млрд рублей поступили из бюджета региона.

Стоит напомнить, что в 2024 году на исполнение национальных проектов Татарстана потратили 9,2 млрд рублей, или 35,8% от годовых значений. За пять месяцев нынешнего года реализовано 13 программ.

Елизавета Пуншева