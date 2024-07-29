Чемпионат: самый дорогой игрок КХЛ выбыл на полгода из-за травмы

Нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачев во время предсезонной тренировки получил тяжелую травму и выбыл на длительный срок. Об этом сообщает руководство хоккейного клуба.

По словам генерального менеджера команды Антона Курьянова, сроки восстановления игрока будут зависеть от хода реабилитации и индивидуальных особенностей организма.

— Ткачев получил повреждение нижней части тела в ходе индивидуальной подготовки. Сроки восстановления зависят от хода реабилитации и индивидуальных особенностей организма, к настоящему времени Владимир получил необходимый объем медицинской помощи. Терять лидера команды накануне старта сезона, безусловно, очень неприятно, — уточнил Курьянов.

В составе «Ястребов» нападающий выступает с 2022 года. В это межсезонье он подписал пятилетний контракт с командой. По информации «Спорт-Экспресса», зарплата нападающего составит свыше 120 млн рублей за сезон — во всей лиге это самый крупный гонорар за работу на данный момент.

В минувшем сезоне 2023/24 Владимир Ткачев набрал 86 очков в 70 встречах.

Олег Исаков