Прокуратура Татарстана оштрафовала отдел соцзащиты за отказ в выдаче удостоверения многодетной семьи

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Авиастроительного района Казани провела проверку в отделе социальной защиты. По ее результатам было установлено, что многодетному отцу неправомерно отказали в приеме документов на выдачу дубликата удостоверения многодетной семьи, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура возбудила в отношении начальника отдела социальной защиты административное дело по ч. 1 ст. 5.63 КоАП РФ (нарушение порядка предоставления государственной услуги).

Решением суда виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении формы единого образца удостоверения многодетной семьи. Этот документ позволит семьям получать региональные и федеральные льготы по всей стране.

Рената Валеева