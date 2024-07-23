Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР
Российские военные подразделения «Южной» группы взяли под контроль населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР.
— Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи, — сообщили в пресс-службе Минобороны.
Напомним, в конце прошлой недели российские военные взяли под контроль два населенных пункта — села Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области.
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