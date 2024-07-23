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Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР

13:09, 23.07.2024
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Российские военные подразделения «Южной» группы взяли под контроль населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР.

— Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи, — сообщили в пресс-службе Минобороны.

Напомним, в конце прошлой недели российские военные взяли под контроль два населенных пункта — села Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области.

Разиль Самигуллин

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