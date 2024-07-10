В колонию под Казанью прислали консервы — мобильники в меду

В пестречинской колонии №3 забраковали посылку для осужденного из Курганской области. В железных консервах с медом оперативники обнаружили запрещенные к проносу мобильники, наушники и сим-карты, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе УФСИН по Татарстану.



В состав сладких консервов входил целый ряд запрещенных в колонии предметов — четыре сотовых телефона с кабелями USB и три сим-карты. Кроме того, в одной из банок нашли наушники.

По данному факту проводится служебная проверка, отправителю посылки грозит штраф до 50 тысяч рублей и конфискация телефонов, которые пытались передать.