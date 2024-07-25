Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело после гибели рабочего на предприятии в Казани

Фото: Максим Платонов

Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на казанском предприятии по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Инцидент произошел вечером 20 июля на территории одного из предприятий Казани. Рабочий получил серьезные травмы от вылетевшей из металлообрабатывающего станка заготовки и впоследствии скончался в больнице.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда на предприятии.



Олег Исаков