Французскую бегунью не допустили к участию в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже из-за ношения хиджаба

Фото: Динар Фатыхов

Участница Олимпийских игр 2024 года Соункамба Силла заявила, что ее не допустили до участия в церемонии открытия Олимпиады в Париже. Причиной стало ношение спортсменкой хиджаба, что запрещено во Франции на законодательном уровне для участниц соревнований, пишет РИА «Новости».

Глава МОК ранее заявлял, что во время Олимпиады 2024 года в Париже спортсмены смогут носить хиджабы в Олимпийской деревне и на объектах. Однако в июле ситуация изменилась: французским спортсменам запретили появляться на официальных мероприятиях в головных уборах, закрывающих лицо.

Президент Олимпийского комитета Франции Давид Лапартьен подчеркнул, что французские олимпийцы должны придерживаться принципов секуляризации. По его словам, он ведет переговоры со спортсменкой, чтобы найти решение.

Соункамба Силла заявлена на женскую и смешанную эстафеты на дистанции 4х400 метров. Церемония открытия Олимпийских игр пройдет в пятницу, 26 июля.

Рената Валеева