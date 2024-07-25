В Казани ограничат движение по Горьковскому шоссе в ночное время: в какие даты и какие участки будут перекрыты

В Казани будет временно перекрыто движение транспорта на нескольких участках дорог. Это связано с реконструкцией надземных пешеходных переходов, сообщили в исполкоме города.

Ограничения будут действовать:

с 0.00 до 4.00 27, 28 и 29 июля — в районе дома №13 по ул. Фрунзе (в направлении движения в сторону ул. Восстания) и вблизи здания №13а по ул. Болотникова (в направлении движения в сторону ул. Лазарева);

с 0.00 до 4.00 3, 4 и 5 августа — рядом с домом №19 по ул. Фрунзе (в направлении движения в сторону ул. Восстания) и в районе постройки №5 по ул. Болотникова (в направлении движения в сторону ул. Степана Халтурина);

с 0.00 до 4.00 7 и 8 августа — в районе дома №30, корп. 1 по Горьковскому шоссе;

с 0.00 до 4.00 10, 11 и 12 августа — возле дома №3а по ул. Фрунзе (в направлении движения в сторону ул. Восстания) и в районе здания №29а по ул. Болотникова (в направлении движения в сторону ул. Кулахметова);

с 0.00 до 4.00 28 августа — в районе дома №4 по Горьковскому шоссе.

Водители смогут объехать закрытые участки через Аракчинское шоссе, по улице Боевой или по улице Тэцевской. С ситуационным планом временного перекрытия можно ознакомиться по ссылке.

В Казани продолжается реконструкция Горьковского шоссе — одного из ключевых въездов в город, напоминает мэрия города. Глава исполкома Ильсур Метшин отметил, что проект реконструкции продуман на годы вперед с учетом роста мегаполиса.

Рената Валеева