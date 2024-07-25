Госдума обяжет застройщиков возводить объекты инфраструктуры к моменту сдачи домов

Фото: Динар Фатыхов

Госдума приняла в первом чтении поправки в Градостроительный кодекс России. Они обязывают застройщиков строить инфраструктурные объекты в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ).

Согласно нововведениям, если решение о комплексном развитии будет реализовываться оператором КРТ, то оно должно будет включать в себя строительство объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.



Председатель Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал, что планируется ввести обязательное условие строительства и ввода социальных объектов: школ, детских садов, объектов здравоохранения при вводе в строй многоквартирных жилых домов. Это связано с тем, что в регионах из-за большой комплексной застройки обеспеченность социальными учреждениями невысокая, а объекты не успевают строиться к моменту сдачи жилья.

Пахомов: «Депутаты планируют ввести обязательную синхронизацию ввода социальных объектов с вводом жилья». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сергей Пахомов подчеркнул, что ранее было передано большое количество полномочий по градостроительной политике в регионы, включая установление норм и правил обеспеченности социальными объектами. Однако, по его словам, не все регионы соблюдают эти нормы и правила.

Олег Исаков