В рамках самообложения в Татарстане выделили 1,3 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане выделят 1,3 млрд рублей на софинансирование проектов самообложения в 2024 году, сообщает «РБК Татарстан».



На каждый рубль, который жители отчисляют в рамках самообложения, бюджет региона выделяет 4 рубля софинансирования. В общей сложности с 2013 года на эти цели из бюджета республики выделили более 9 млрд рублей, а граждане собрали порядка 2,3 миллиарда.

Система самообложения, которая работает в Татарстане с 2013 года, позволяет жителям сельских населенных пунктов принимать решения о благоустройстве территорий, кладбищ, строительстве дорог и других объектов. В рамках механизма самообложения создано 463 территориальные общественные организации управления, которые получают поддержку, в том числе финансовую.

В 2024 году на реализацию региональной программы «Наш двор» направят 10 млрд рублей. В программу включены 833 территории в 30 муниципальных образованиях. С 2020 по 2023 год проведен ремонт свыше 4,3 тысячи дворов на общую сумму 34 млрд рублей.

По словам Андрея Егорова, председателя Комитета Госсовета по жилищной политике и инфраструктурному развитию, в городах инициатива самообложения пока не пользуется большой популярностью, но власти рассматривают возможность ее распространения.

Подчеркнем, что по программе «Наш двор» в 2024 году в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани будет благоустроено 50 дворов. Подробнее — в материале «Реального времени».