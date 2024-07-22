В Якутии обнаружили обломки пропавшего вертолета
В Якутии обнаружили обломки пропавшего вертолета. Воздушное судно найдено полностью разрушенным, также обнаружены тела погибших — пилота и трех пассажиров, сообщает ТАСС.
Вертолет пропал в пятницу в 80 километрах от села Чагда в Якутии. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В этот же день борт Ми-8 со спасателями и врачами вылетел на поиски вертолета Robinson, который пропал в Якутии. Известно, что вертолет находился в постоянной готовности, но вылет осложнялся неблагоприятными метеоусловиями в предполагаемом районе пропажи вертолета.
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