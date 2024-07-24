Утренний шоппинг: жители Казани стали чаще заказывать украшения в первой половине дня

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году в Казани продажи украшений с доставкой увеличились на 40%, по сравнению с прошлым годом. Это говорит о растущей популярности онлайн-шопинга среди жителей города.

Казанцы стали не только чаще покупать украшения через интернет, но и тратить на них больше денег, сообщили «Реальному времени» аналитики SOKOLOV. Средний чек на изделия, купленные с доставкой, составил 7 225 рублей. Самое дорогое украшение, заказанное казанцем в 2024 году, стоило 85 396 рублей — это золотое колье с белым бриллиантом.

По данным компании, жители Казани стали чаще заказывать украшения утром (с 06:00 до 12:00), прирост составил 24%. При этом в 2024 году казанцы чаще выбирают доставку вечером, а не днем.

Москва остается лидером по количеству онлайн-покупок украшений с доставкой, составляя 64% от общего объема продаж. Однако аналитики отмечают активное увеличение продаж с доставкой и в других регионах. Помимо Казани (+40%), сильный прирост наблюдается в Уфе (+32%), Волгограде (+25%), Челябинске (+21%) и Новосибирске (+20%).

Напомним, жительницы Казани попали в рейтинг самых щедрых девушек при покупке подарка мужчине. Наиболее популярными украшениями, которые девушки покупали мужчинам, стали цепи. Также в топе мужских изделий оказались кольца и браслеты.

Рената Валеева