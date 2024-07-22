В исполкоме Казани заявили, что не планируют отказываться от электросамокатов
Председатель Комитета по транспорту исполкома Казани Алексей Сидоров заявил РИА «Новости», что Казань пока не собирается отказываться от использования электросамокатов.
По его словам, этот вид транспорта в городе отчасти играет роль «последней мили». Это поездки до 5 километров — до остановок или станций метро, к парку, набережной или в центре города от одной достопримечательности к другой.
Сидоров подчеркнул, что водителям электросамокатов важно соблюдать ограничения скорости как на тротуарах и в парках, так и в целом по городу.
— Кикшеринговые компании по нашему требованию установили в самокаты ограничение скорости, которое срабатывает в автоматическом режиме на тротуарах, пешеходных переходах, в местах скопления людей, — отметил он.
Кроме того, Сидоров отметил, что в Казани запретили движение самокатов по проезжей части, на перекрестках и пешеходных переходах. Расположение зон проката самокатами регулируется по обращениям граждан совместно с операторами. Так, недавно одна из таких зон была ликвидирована возле учреждения соцзащиты из-за частых жалоб пожилых людей.
В июле Госдума приняла законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения правил использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности: за превышение скорости, движение по проезжей части, тротуарам, пешеходным дорожкам и зонам, оставление места ДТП, управление в состоянии алкогольного опьянения или отказ от медосвидетельствования.
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