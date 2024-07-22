В исполкоме Казани заявили, что не планируют отказываться от электросамокатов

Фото: Максим Платонов

Председатель Комитета по транспорту исполкома Казани Алексей Сидоров заявил РИА «Новости», что Казань пока не собирается отказываться от использования электросамокатов.

По его словам, этот вид транспорта в городе отчасти играет роль «последней мили». Это поездки до 5 километров — до остановок или станций метро, к парку, набережной или в центре города от одной достопримечательности к другой.

Сидоров подчеркнул, что водителям электросамокатов важно соблюдать ограничения скорости как на тротуарах и в парках, так и в целом по городу.

— Кикшеринговые компании по нашему требованию установили в самокаты ограничение скорости, которое срабатывает в автоматическом режиме на тротуарах, пешеходных переходах, в местах скопления людей, — отметил он.

Кроме того, Сидоров отметил, что в Казани запретили движение самокатов по проезжей части, на перекрестках и пешеходных переходах. Расположение зон проката самокатами регулируется по обращениям граждан совместно с операторами. Так, недавно одна из таких зон была ликвидирована возле учреждения соцзащиты из-за частых жалоб пожилых людей.

В июле Госдума приняла законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения правил использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности: за превышение скорости, движение по проезжей части, тротуарам, пешеходным дорожкам и зонам, оставление места ДТП, управление в состоянии алкогольного опьянения или отказ от медосвидетельствования.

Рената Валеева