В Татарстане на благоустройство общественных пространств по двум программам направят 2,4 млрд рублей

Фото: Екатерина Петрова

В Татарстане в 2024 году планируется по двум программам благоустроить 64 общественных пространства. На эти цели выделят 2,4 миллиарда рублей, сообщил заместитель министра строительства республики Мазит Салихов.

По его словам, 62 пространства проходят по программе «Формирование комфортной городской среды», а остальные два объекта (Бавлы и Кукмор) являются победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

— В этом году Всероссийское онлайн-голосование провели с 15 марта по 30 апреля. В Татарстане в голосовании для благоустройства участвовали 274 общественных пространства во всех 45 муниципальных образованиях и 1 552 дворовые территории, — подчеркнул Салихов.

Напомним, в этом году на облагораживание общественных пространств Казани потратят 4,9 млрд рублей. Только благоустройство восьми объектов к Играм и саммиту БРИКС обойдется в 1,8 млрд рублей, рассказал замруководителя исполкома города Игорь Куляжев на еженедельном совещании мэрии.

Елизавета Пуншева