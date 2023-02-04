«Эти деньги на пользу жителям не пойдут»: в Челнах хотят утвердить порядок сбора средств самообложения граждан

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Средства должны быть перечислены до 1 апреля очередного финансового года

Как стало известно «Реальному времени», в Набережных Челнах наконец собираются ввести самообложение горожан. В ближайшее время местные власти хотят утвердить порядок сбора этих средств, которым будет заниматься инициативная группа.

Ответственность за это ляжет на начальника управления финансов города Светлану Мулюкова, а также глав администраций — Эдуарда Фаттахова (Центральный район), Фидариса Хабибуллина (Комсомольский район) и Винера Харисова (Автозаводский район). В полномочия последних будет входить:

информирование граждан об уплате средств самообложения в бюджет города. Сообщение об этом будут размещать на официальном сайте города в течение 10 рабочих дней со дня поступления решения схода граждан; предоставление информации инициативной группе по вопросам сбора средств самообложения граждан; контроль за своевременностью, правильностью исчисления и полнотой сбора средств самообложения, а также их администрирование; направление информации и документов, полученных от инициативной группы, в управление финансов Челнов для формирования заявки в Минфин Татарстана на предоставление иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета на решение вопросов местного значения, осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Порядок следующий: гражданин перечисляет средства до 1 апреля очередного финансового года, далее деньги поступают в бюджет Челнов и учитываются в решении горсовета о казне. Факт оплаты подтверждается квитанцией приходного кассового ордера, чек-ордером.

— Денежные средства, собранные в порядке самообложения расходуются исключительно на реализацию мероприятий, направленных на решение конкретных вопросов (конкретного вопроса) местного значения, предусмотренных решением, принятым на сходе граждан, — следует из документа.

Оставшиеся после сбора средства сохранят свое целевое назначение и будут расходованы в следующий период. Если же граждане полностью не уплатят установленную на сходе сумму, то все деньги им вернут обратно.

«Три человека собрались, назвали это сходом, подписали какой-то непонятный документ и отправили в муниципалитет»

Еще в апреле прошлого года горсовет утвердил положение о порядке подготовки и проведения схода граждан на части территории Челнов.



— Все в положении расписывается: форма протокола, бюллетеня, подписного листа. С тем, чтобы любой сход граждан по любому вопросу жизнедеятельности территории (будь то двор или микрорайон) регулировался. Только при соблюдении данного положения, прописанного порядка любой сход считается легитимным. А не так: три человека собрались, назвали это сходом, подписали какой-то непонятный документ и отправили в муниципалитет в части предложения или исполнения. Так быть не должно, Порядок подготовки и проведения будет регламентироваться. Ничего тут сложного нет. Все просто и понятно. Расходы по проведению схода граждан муниципалитет берет на себя, — заявил тогда мэр Челнов Наиль Магдеев.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Также для проведения схода должны быть соблюдены следующие условия:

с инициативой его проведения должны выступить не менее 10 активистов, проживающих на определенной территории — речь о группе жилых домов, многоквартирном жилом доме, жилом микрорайоне;

процент подписей в поддержку проведения мероприятия должен быть не менее 5% от общего числа зарегистрированных жильцов — но не может быть менее 10 подписей;

к участию в сходе допускаются только заранее записавшиеся.

Есть в положении и пункты, касающиеся самообложения, для принятия решения по которому и организуется сход. Так, средства самообложения — это разовые платежи для решения конкретных вопросов местного значения, которые могут вносить горожане старше 18 лет. Размер устанавливается равным для всех — за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30% от общего числа жителей части территории.

— Решение схода граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан, — отмечается в положении.

В пресс-службе мэрии Челнов «Реальному времени» сообщили, что на следующей неделе пройдет пресс-конференция, посвященная теме самообложения.

«Программа самообложения стала эффективным способом решения проблем местного значения»

Самообложение в Татарстане практикуют с 2013 года. Суть программы проста: жители сельских поселений на сходах и референдумах решают, какие работы по благоустройству населенных пунктов они хотели бы провести и сколько личных средств готовы потратить на это общее дело. При этом на каждый рубль, собранный людьми, из республиканского бюджета направляются еще четыре. За 2014-2020 годы в целях софинансирования из республиканского бюджета всего было выделено 5,2 миллиарда рублей. В 2022—2024 годы на это запланировано 2 миллиарда рублей.

Однако в истории с самообложением все не так просто — так, в 2018 году жители села Бело-Безводное Зеленодольского района Татарстана отказались от самообложения и получили предупреждения от административной комиссии за неуплату 250 рублей на благоустройств. Административные дела прекратили, а тогдашний депутат Госсовета Рафил Нугуманов назвал самообложение добровольным, а любые наказания за неуплату взносов — незаконными.

В 2021 году возник еще один скандал с самообложением — в отношении уволенного по утрате доверия экс-глава исполкома поселка Дубъязы в Татарстане Асхата Низамова возбудили дело о ремонте дороги на участках зятя за счет средств самообложения сельчан и бюджета республики. 2,1 миллиона пошли на ремонт улицы, через которую проходит два «родственных» участка общей площадью 23,5 га.

Механизм самообложения начали внедрять и на отдельных Казани — еще в 2021-м Казгордума приняла поправки, допускающие его введение. Поддержки идея не вызвала:

— Этим проглотам уже и бюджетных денег мало! Решите сначала с увеличением зарплат или снижением налогов — потом вводите дополнительные платежи.. Себе то зарплаты не забывают ежегодно поднимать... — заявил один из жителей города.

— Сами приняли самообложение, вот пусть сами и облагаются. Не знают как с народа последние деньги отнять! Позорники, — заявил еще один.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— Мы налог этот платим уже много лет — с тех пор, как началась эта программа софинансирования, и вначале были очень рады этой идее. Думали, вскладчину удастся хоть немного благоустроить наш забытый богом и администрацией Высокогорского района поселок, — рассказала «Реальному времени» историю своего разочарования жительница поселка Березовка Наталья Николаева. — У нас несколько многоквартирных домов и перед ними настолько убитые дороги и тротуары, что ни пройти, ни проехать, а после дождя или оттепели лужи такие, что к подъездам в прямом смысле надо вплавь добираться. Ну, мы и думали, что на средства самообложения приведут в порядок асфальт во дворах. Только ничего такого не случилось. Куда девались деньги и на что они тратились, мы не знали до позапрошлого года, когда на собрании было решено построить детскую площадку. Площадку закупили какую-то дефективную, ее так и не установили, говорят, что каких-то деталей в комплекте не хватает. И теперь это приобретение лежит в ящиках нераспакованным на территории детского сада. После этого я этот налог платить не хочу, и дело не в том, что жалко денег, а в том, что эти деньги на пользу жителям не пойдут.

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Дарья Пинегина