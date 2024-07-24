Израиль отложил введение электронных разрешений на въезд для россиян

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Министерство туризма Израиля сообщило, что введение обязательных электронных разрешений на въезд в страну откладывается до 1 января 2025 года, сообщают «Ведомости».

Сайт для оформления ETA начал работу в тестовом режиме с 1 июня 2024 года. В течение этого периода управление народонаселения и миграции получило ряд запросов о пересмотре даты перехода от тестового режима к рабочему.

В Министерстве туризма добавили, что запросы направляли преимущественно авиакомпании. Им необходимо дополнительное время для подготовки и внедрения технологических систем. До этого в мае Министерство туризма страны сообщило, что с 1 августа 2024 г. всем туристам, прибывающим в Израиль, необходимо будет оформлять электронное разрешение на въезд.

Стоимость разрешения составит 25 шекелей на человека (примерно 618 рублей). Разрешение будет действительно в течение двух лет.

Рената Валеева