Израиль введет электронные разрешения на въезд для россиян в 2024 году

Фото: Реальное время

С 1 июня 2024 года граждане стран с безвизовым режимом с Израилем, включая Россию, должны будут получать разрешение на въезд в страну в электронном виде. Об этом сообщает Министерство туризма Израиля.



Для получения разрешения ETA (Electronic Travel Authorization) необходимо заранее подать заявление через интернет. К заявлению нужно приложить загранпаспорт со сроком действия полгода от даты выезда из Израиля, авиабилеты в оба конца, туристическую медицинскую страховку и раскрыть детали предстоящей поездки на Святую Землю. Рассмотрение заявления займет до 48 часов.

Стоимость разрешения составит 25 шекелей на человека (примерно 618 руб.). Разрешение будет действительно в течение двух лет. В случае отказа во въезде можно будет обратиться в круглосуточный контакт-центр для получения разъяснений. Родители смогут подать заявление на получение ETA от имени своих детей.

Туристы смогут использовать распечатанное разрешение ETA для прохождения границы через электронные терминалы, минуя личный контроль пограничной службы.

Напомним, с 29 мая Норвегия начнет отказывать во въезде россиянам, прибывающим для туризма. При этом для некоторых будут действовать исключения. Это коснется тех россиян, которые приезжают в гости к проживающим в Норвегии близким родственникам.

Рената Валеева