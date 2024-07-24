Все российские спортсмены прошли допинг-тестирование перед Олимпиадой в Париже

Фото: Максим Платонов

Все спортсмены из России и Беларуси, которые собираются принять участие в Олимпийских играх в Париже, прошли допинг-контроль, сообщила глава Международного агентства допинг-тестирования Валери Фурнерон на 142-й сессии МОК.



97% российских атлетов прошли тестирование больше одного раза. В то же время в команде Украины 10% спортсменов ни разу не тестировались, а у США — 4%.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены смогут выступить только в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и участвовать в командных соревнованиях. Медали, которые завоюют россияне и белорусы, не будут учтены в общем зачете.

Рената Валеева