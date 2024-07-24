В Казани временно перекроют тротуар и проезжую часть по Выборгскому переулку

Фото: Максим Платонов

В Московском районе Казани с 26 июля по 7 сентября ограничат движение по Выборгскому переулку. Это связано с капитальным ремонтом внутриквартальных тепловых сетей, сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства.

Отмечается, что на участке от жилого дома №4 в Выборгском переулке до здания №3 по улице Выборгской полностью перекроют тротуар и проезжую часть.

Напомним, в этом году в Казани строят и ремонтируют 35,5 км инженерных коммуникаций и больше половины объема работы уже позади. Коммунальные службы стремятся успеть обновить сети к саммиту БРИКС в октябре.

Елизавета Пуншева