Минюст России внес четырех человек в список иноагентов
Министерство юстиции Российской Федерации внесло в список иностранных агентов пианиста Евгения Кисина*, священника Григория Михнова-Вайтенко* (сына Александра Галича), активиста Дмитрия Цибирева* и бывшего советского разведчика Юрия Швеца*. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Кисин выступал против специальной военной спецоперации и участвовал в сборе средств для Вооруженных сил Украины.
Накануне Росфинмониторинг России признал нежелательными организациями Фонд Карнеги** и The Moscow Times**.
Неделей ранее был расширен список иноагентов: в него вошли Дарья Богданова*, Анна Каруличева* и две организации.
Справка
* Признаны Минюстом иноагентами на территории РФ.
** Признаны Росфинмониторингом нежелательными организациями на территории РФ.
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