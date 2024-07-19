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Минюст России внес четырех человек в список иноагентов

17:08, 19.07.2024

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в список иностранных агентов пианиста Евгения Кисина*, священника Григория Михнова-Вайтенко* (сына Александра Галича), активиста Дмитрия Цибирева* и бывшего советского разведчика Юрия Швеца*. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Кисин выступал против специальной военной спецоперации и участвовал в сборе средств для Вооруженных сил Украины.

Накануне Росфинмониторинг России признал нежелательными организациями Фонд Карнеги** и The Moscow Times**.

Неделей ранее был расширен список иноагентов: в него вошли Дарья Богданова*, Анна Каруличева* и две организации.

Олег Исаков
Справка

* Признаны Минюстом иноагентами на территории РФ.

** Признаны Росфинмониторингом нежелательными организациями на территории РФ.

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ПроисшествияОбщество

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