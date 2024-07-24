Новости общества

09:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Завтра в Татарстане местами ожидаются гроза и сильные порывы ветра

14:00, 24.07.2024
Завтра в Татарстане местами ожидаются гроза и сильные порывы ветра
Фото: Динар Фатыхов

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды в четверг, 25 июля. Так, на территории региона местами ожидаются грозы, локально возможен град, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Также в республике прогнозируются сильные порывы ветра со скоростью до 15—20 м/с.

Вчера метеоролог Тимур Аухадеев заявил, что жаркая погода вернется в столицу Татарстана в августе. Он добавил, что она не будет такой сильной, как в прошедшие недели.

Разиль Самигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также