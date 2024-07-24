Дмитрий Песков: Кремль не будет вмешиваться в ситуацию вокруг Wildberries

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет вмешиваться в ситуацию вокруг Wildberries. Он добавил, что власть не может проникать в семейные отношения, сообщает РИА «Новости».

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию относительно развода Татьяны и Владислава Бакальчуков. Так как Татьяна Бакальчук является главой Wildberries, ее муж претендует на половину акций маркетплейса. Так, Владислав Бакальчук заявил, что компания будет поделена «50 на 50», поскольку у супругов отсутствовал брачный договор.

Ранее сама глава Wildberries отмечала, что ее мужу принадлежит 1% акций компании и он не участвует в управлении маркетплейсом. Она утверждает, что ее супруг «вводит в заблуждение других людей», распространяя «историю с непонятным рейдерством», хотя речь идет о сделке, которая «полностью одобрена и поддержана».

Разиль Самигуллин