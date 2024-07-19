Приложение Telegram начнет показывать данные регистрации публичных аккаунтов
Приложение Telegram начнет показывать данные регистрации публичных аккаунтов. Теперь на странице человека можно будет увидеть страну и месяц регистрации пользователя.
Данные меры введены с целью борьбы с мошенничеством, сообщает RT со ссылкой на основателя мессенджера Павла Дурова.
Сегодня мессенджер также объявил о доступной монетизации для владельцев каналов. Так, по сообщению сервиса, доход от рекламы на платформе будет распределяться пополам между пользователем и Telegram.
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