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Приложение Telegram начнет показывать данные регистрации публичных аккаунтов

16:57, 19.07.2024
Приложение Telegram начнет показывать данные регистрации публичных аккаунтов
Фото: Christian Wiediger на Unsplash

Приложение Telegram начнет показывать данные регистрации публичных аккаунтов. Теперь на странице человека можно будет увидеть страну и месяц регистрации пользователя.

Данные меры введены с целью борьбы с мошенничеством, сообщает RT со ссылкой на основателя мессенджера Павла Дурова.

Сегодня мессенджер также объявил о доступной монетизации для владельцев каналов. Так, по сообщению сервиса, доход от рекламы на платформе будет распределяться пополам между пользователем и Telegram.

Разиль Самигуллин

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