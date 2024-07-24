Сегодня в районах Татарстана пройдет дождь с грозой, а температура поднимется до +25 градусов

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Сегодня в Татарстане прогнозируется переменная облачность, в отдельных районах дождь с грозой. Максимальная температура воздуха днем — от +20 до +25 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В Казани также ожидаются осадки с северо-восточным ветром до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +22 до +24 градусов.

Напомним, что метеоролог Тимур Аухадеев заявил, что жаркая погода вернется в столицу Татарстана в лишь августе. Он добавил, что она не будет такой сильной, как в прошедшие недели.