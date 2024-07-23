В 2024 году привились от клещевого энцефалита более 3,6 млн россиян

Фото: Максим Платонов

В России более 3,62 миллиона человек привились от клещевого энцефалита. К настоящему моменту обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей более 377 тысяч граждан, сообщает RT.

Чаще всего с этой проблемой сталкивались жители Пермского и Красноярского края, Свердловской, Кемеровской, Кировской, Иркутской, Томской, Новосибирской областей и Удмуртии.

Для профилактики клещевых инфекций продолжаются акарицидные обработки. Сейчас от паразитов очищено свыше 224,7 тысячи гектаров, в том числе на территории детских оздоровительных учреждений.

В конце июня Роспотребнадзор сообщил, что в Татарстане на 14,5% снизилось количество людей, обратившихся в медицинские учреждения после укуса клеща. Это связано с жаркой погодой, которая установилась в республике: в таких условиях клещи становятся неактивными.

Дарья Пузикова