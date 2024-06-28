В Татарстане снизилось количество обращений в медучреждения после укусов клещей

Фото: Динар Фатыхов

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что в республике на 14,5% снизилось количество людей, обратившихся в медицинские учреждения после укуса клеща.

Это связано с жаркой погодой, которая установилась в Татарстане: в таких условиях клещи становятся неактивными, передает мэрия города. Всего за сезон в медучреждения обратились более 5 тыс. человек.



С начала сезона было исследовано 2 228 клещей, снятых с людей. Возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен в 44% случаев, клещевого энцефалита — в трех (0,13%). На сегодняшний день зарегистрировано три случая клещевого боррелиоза (в прошлом году — 22) и клещевого энцефалита (в том числе два завозных).

В исследованных клещах, взятых из окружающей среды, возбудители клещевого боррелиоза обнаружены только в трех, а клещевого энцефалита вообще не выявлены. В Татарстане проведена акарицидная обработка территорий общей площадью 2917 га, что на 111% превышает план, поставленный в начале года (2625 га).

Дополнительное финансирование на проведение работ было выделено в ходе подготовки к Играм БРИКС. Реальное время / realnoevremya.ru

Также в Татарстане сократилось число инфицированных геморрагической лихорадкой. Зарегистрировано 130 случаев, что в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Авдонина пояснила, что для территории республики характерен подъем заболеваемости каждые три-четыре года, и пиковый уровень уже пройден.

При этом отмечается высокая инфицированность в окружающей среде, превышающая средний многолетний показатель. Вирусом геморрагической лихорадки заражено 9,5% отловленных грызунов. По-прежнему 60% заражений людей происходит в природных условиях, при посещении лесов и дачных участков.

Дератизация территорий в республике проведена на площади 4 393 га. Обработкой охватили парки и скверы, летние оздоровительные учреждения, границы населенных пунктов, примыкающих к лесу.

Со следующей недели в Татарстане стартует мониторинг за циркуляцией холерного вибриона. Исследования проведут в 329 местах купания, в том числе несанкционированных.