Роспотребнадзор: в Татарстане план иммунизации населения выполнен на 60%

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В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану оценили результаты профилактических и противоэпидемических мероприятий, проводимых в республике. По словам руководителя ведомства Марины Патяшиной, план иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок за 6 месяцев 2024 года выполнен на 60%.

На заседании коллегии по актуальным вопросам эпидемиологического надзора обсуждались также другие важные вопросы. Так, начальник отдела эпидемиологического надзора Лилия Юзлибаева обратила внимание на организацию работы в очагах инфекционных заболеваний, проведение вакцинопрофилактики. Она отметила важность вакцинации контактных лиц в очагах кори.

Заведующая отделом эпидемиологии, учета и регистрации инфекционной и паразитарной заболеваемости с группой по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» Ирина Карпова рассказала о возможностях работы в аналитических программах САПОД и ЕИАС. Эти программы позволяют вести персонифицированный учет инфекционной заболеваемости, формировать статистическую отчетность и анализировать заболеваемость.

Начальник отдела санитарной охраны территории Анна Алешина остановилась на вопросах организации вакцинации групп риска против туляремии, сибирской язвы, бешенства, клещевого энцефалита и результатах работы по профилактике ВИЧ.

С апреля в России снизилось число случаев заражения корью. Пик циклического подъема заболеваемости пришелся на март 2023 года. Однако, как отмечают в Роспотребнадзоре, это было ожидаемо, так как подъем заболеваемости корью происходит каждые 4—6 лет.

Рената Валеева