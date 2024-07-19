Вильфанд: на Урале и в Поволжье ожидается понижение температуры

Фото: Динар Фатыхов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе на юге европейской части России жара пойдет на спад. Температура понизится на 2—4 градуса ниже нормы на Урале.

По словам специалиста, на юге европейской России еще несколько дней продержится жаркая погода с температурой до +40 градусов. Затем температура понизится, но все равно будет превышать норму на 2—3 градуса — ожидается от +34 до +37. Больше +40 градусов уже не будет, сообщает «Интерфакс».

Холодная погода придет на Урал уже в субботу и продлится минимум до среды. Похолодание также затронет Приволжский федеральный округ и юг Западной Сибири.

Говоря о пожарной опасности, Роман Вильфанд уточнил, что сейчас четвертый и пятый классы сохраняются в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, на востоке Северо-Западного федерального округа, в Коми, на востоке Красноярского края и в Якутии. Также очаги высокого и чрезвычайного класса пожарной опасности остаются в Приволжском федеральном округе.

Благодаря изменению погоды и осадкам пожароопасность начнет снижаться в ПФО и останется только на самом юге этого округа.

Сегодня Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики об ухудшении погодных условий 20 июля. Так, местами в республике ночью и утром ожидается туман.

Разиль Самигуллин