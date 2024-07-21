Российские войска взяли под контроль сёла Розовка и Песчаное Нижнее
Российские военные взяли под контроль два населенных пункта — сёла Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области.
— Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий освободили населенные пункты Розовка Луганской Народной Республики и Песчаное Нижнее Харьковской области, а также заняли более выгодные рубежи и позиции, — сообщили в пресс-службе Минобороны России.
19 июля Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Юрьевка, расположенного в Донецкой Народной Республике.
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