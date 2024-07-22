ФСБ пресекла канал поставки взрывчатки из Европы в Санкт-Петербург
Федеральная служба безопасности России обнаружила и пресекла канал доставки в страну взрывчатых веществ и детонаторов. Они отправлялись в посылках из Италии и Германии, а затем должны были быть доставлены в Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей в ФСБ.
В ФСБ отмечают, что взрывчатые вещества находились в полостях автозапчастей. Это позволило злоумышленникам замаскировать их от таможенного контроля. В ведомстве также отмечают, что аналогичная схема переправки взрывчатых веществ из Европы в Россию уже была вскрыта в апреле 2023 года в Крыму.
Лица, занимавшиеся подготовкой теракта, задержаны. Ведомство запросило европейские спецслужбы для установления организаторов и пособников террористов, но ответа пока не последовало.
На днях ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках. Тогда был задержан уроженец Центральной Азии. По информации ведомства, он планировал нападение на объекты транспортной инфраструктуры города с использованием самодельного взрывного устройства.
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