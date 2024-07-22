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Гидрометцентр России спрогнозировал похолодание в Поволжье и на Урале

16:19, 22.07.2024
Гидрометцентр России спрогнозировал похолодание в Поволжье и на Урале
Фото: Максим Платонов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС о заметном похолодании в ряде регионов Урала и Поволжья. По его словам, уже с понедельника максимальные температуры в этих регионах не будут достигать 20-градусных отметок.

В Приволжском федеральном округе температура также будет ниже климатической нормы на 1—2 градуса. В Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях ожидается до 22—25 градусов.

В Ямало-Ненецком автономном округе, Свердловской, Челябинской и Курганской областях максимальные температуры составят 17—19 градусов, что примерно на 4 значения ниже нормы.

Напомним, что сегодня, 22 июля, в Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гроз на территории республики.

Олег Исаков

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