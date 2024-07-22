Путин разрешил врачам передавать полицейским информацию об опасных психбольных

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому сведения о лицах, склонных к совершению общественно опасных действий, будут передаваться из медицинских учреждений в полицию, сообщается на официальном портале опубликования нормативно-правовых актов.

Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года. Он предусматривает участие органов внутренних дел в наблюдении за людьми, страдающими психическими расстройствами с обостряющимися проявлениями. Критерии, по которым будет определяться склонность к совершению опасных действий, установят в ходе диспансерного наблюдения.

Законом также уточняются основания для передачи информации, составляющей врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя. В частности, это касается административного надзора за освобожденными из мест лишения свободы, участия в наблюдении за больными алкоголизмом или наркоманией людьми, опасными для окружающих, а также за лицами с психическими расстройствами, состоящими под диспансерным наблюдением из-за склонности к совершению общественно опасных действий.

Главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России Светлана Шпорт сообщила о снижении заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения в стране почти на 20% с 2005 года.

Рената Валеева