Минздрав: заболеваемость психическими расстройствами в России снизилась почти на 20%

Фото: Надира Хасанова

Главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России Светлана Шпорт сообщила о снижении заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения в стране почти на 20% с 2005 года, передает РИА «Новости».

Показатель заболеваемости с впервые установленным диагнозом психического расстройства и расстройства поведения на 100 тысяч населения в 2005 году составил 389,4. К 2013 году этот показатель снизился до 320,2, а в 2023 — до 314,4. Таким образом, снижение составило почти 20%.

Абсолютное число лиц, страдающих психическими расстройствами, в 2023 году составило 3,9 млн человек, что почти на 3% ниже, чем десять лет назад.

За последние три года в России вступили в силу пять обновленных порядков оказания медицинской помощи по психиатрии. Они позволяют более дифференцированно пользоваться инструментами диагностики. По словам Светланы Шпорт, подход к диагностике, лечению и профилактике в психиатрии меняется, количество людей, которые обращаются в государственную психиатрическую службу и доверяют врачам-психиатрам, увеличивается.

Отметим, «Реальное время» поговорило с психиатром Оксаной Захаровой, которая работает в Республиканской клинической психиатрической больнице с 2014 года. На ее попечении — пациенты с хроническими заболеваниями: шизофренией, умственной отсталостью, расстройствами личности. К своим пациентам доктор относится как к детям, которым нужно внимание (хотя эти «дети» могут быть порой даже опасны). Доктор рассказала о том, чему может научиться у пациента врач, чем страшна депрессия, как связаны кредиты и психиатрия.