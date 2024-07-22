В Татарстане предложили разработать законопроект о запрете пропаганды разводов и синглтона

Фото: Олег Тихонов

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила разработать законопроект, запрещающий пропаганду разводов и семейного одиночества. Об этом пишет в своем телеграм-канале журналистка Ксения Собчак.

По мнению детского омбудсмена, такая пропаганда может привести к увеличению числа разводов, снижению рождаемости и депопуляции страны. Она также отмечает, что количество разводов стало на 3,5% больше, чем браков: 271 тысяча против 260 тысяч.

Волынец ссылается на «неутешительную статистику»: число родившихся в этом году на 2,1% меньше, чем в прошлом. В обществе наблюдается тенденция к пропаганде одиночества (синглтон) и отказа от традиционных семейных ценностей. Эта тенденция особенно опасна для детей, которые формируют свой взгляд на мир и семью в раннем возрасте.

Что предлагается включить в законопроект:

запрет на рекламу и публичные кампании, которые подчеркивают положительные аспекты разрыва брака или одинокой жизни;

создание программ по обучению и консультациям для пар, направленных на укрепление брачных отношений и понимания между супругами;

поддержку организаций и инициатив, которые стремятся помочь семьям справляться с трудностями и кризисами.

Напомним, Совет Федерации России одобрил закон, повышающий государственную пошлину за развод с 650 до 5 тысяч рублей.

Рената Валеева