Эксперт: в пятницу Банк России может повысить ключевую ставку до 18%

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Заседание совета директоров Банка России в предстоящую пятницу будет «опорным» — по его итогам будут обновлены макропрогнозы и траектория ключевой ставки, сообщила «Реальному времени» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Основная дискуссия развернется о повышении ключевой ставки до 17% или 18%, возможен и промежуточный вариант — 17,5%. Более вероятным представляется — 18%. В пользу такого варианта говорят значительное отклонение инфляции в мае — июне от базового прогноза ЦБ, существенное повышение инфляционных ожиданий населения за последние три месяца и незамедляющийся рост кредитования, — отмечает Беленькая.

В ожидания денежного и долгового рынка уже полностью заложено повышение ключевой ставки до 17% в июле и до 18% — в течение ближайших месяцев.

Прогноз ключевой ставки на 2025 год, скорее всего, также будет пересмотрен в сторону повышения, полагает Беленькая. В базовом сценарии ключевая ставка до конца года не превысит 18%, к ее постепенному снижению ЦБ сможет перейти лишь в 2025 году. К концу 2025 года Беленькая ожидает ставку в размере 12%.

Прогноз ЦБ по инфляции на конец года может быть повышен до 6—7% (сейчас 4,3—4,8%).

Напомним, в июне Банк России сохранил ставку на уровне 16%, хотя рынок ожидал ее повышения. При этом регулятор не исключает такого сценария.

— Впрочем, как следует из резюме ЦБ, опция повышения ставки рассматривалась и на февральском, и на мартовском, и на апрельском заседаниях. Но тогда достаточно четко транслировался сигнал, что это не базовый сценарий, а мнение отдельных членов совета директоров, — говорила Беленькая.

Юлия Гараева