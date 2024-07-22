В Казани обнаружены две нелегальные майнинговые фермы

Фото: Максим Платонов

В Казани управляющая компания обнаружила две нелегальные майнинг-фермы в домах по улицам Кулахметова, 25/2 и Декабристов, 125, сообщает «Коммерсантъ».

Владельцев майнинг-ферм вычислили по зашкаливающим показаниям общедомовых приборов учета электроэнергии. Как сообщают в пресс-службе Госжилинспекции Татарстана, владельцы майнинг-ферм попытались распределить расходы на всех собственников домов, подключившись к общедомовым приборам учета. Управляющая компания провела расследование и нашла квартиры, где располагались майнинг-фермы.

В результате одному владельцу майнинг-фермы выставлен счет на 100 тысяч рублей, а другому — на 30 тысяч рублей.

Подчеркнем, что Минфин России рассматривает возможность введения акцизов на электроэнергию, используемую для майнинга. Если акцизы будут введены, то майнерам придется платить сбор за каждый потребленный киловатт-час. Размер сбора будет зависеть от ставки акциза.



Анастасия Фартыгина