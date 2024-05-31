В России могут ввести акцизы на электроэнергию для майнеров

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Министерство финансов России рассматривает возможность введения акцизов на электроэнергию, используемую для майнинга, сообщил РБК со ссылкой на заявление заместителя директора департамента финансовой политики министерства Османа Кабалоева.

Если акцизы будут введены, то майнерам придется платить сбор за каждый потребленный киловатт-час. Размер сбора будет зависеть от ставки акциза.

Еще один вариант, который обсуждают власти, — это введение общего налогового режима для майнеров. В этом случае налог будет взиматься по итогам года от полученной прибыли. При расчете налога будет учитываться вся добытая криптовалюта, поступающая на кошелек. Из доходов будут вычитаться подтвержденные расходы, и полученная сумма будет умножаться на ставку 20%. Со следующего года ставку планируют увеличить до 25%.

Участники рынка выступили против введения акциза, мотивируя это тем, что при растущем рынке бюджет недополучит прибыль, а при «криптозиме» майнеры могут обанкротиться.

Стоит подчеркнуть, что за IV квартал 2023 года — I квартал 2024 года рост активности россиян на криптобиржах составил 16,4% по сравнению с предыдущими двумя кварталами. Среднемесячное число уникальных пользователей крупнейших криптобирж выросло на 15,1%, а доля россиян в общем количестве посещений достигла 7% в I квартале 2024 года.

Разиль Самигуллин