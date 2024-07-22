В Татарстане могут установить стипендии студентам, обучающимся профессиям, необходимым для лесной отрасли
В Татарстане могут установить стипендии студентам, обучающимся профессиям, необходимым для лесной отрасли. Согласно проекту, выплаты составят 2 053,7 рубля.
Согласно документу, выплачивать стипендии могут начать 1 сентября 2024 года. Контроль за исполнением постановления Кабмина Татарстана возложен на Министерство лесного хозяйства республики.
Стипендии студентам будут выдаваться при соблюдении ряда условий:
- обучение за счет средств федерального бюджета на очной форме обучения на основании договора о целевом обучении, заключенного с Минсельхозом республики;
- наличие в договоре о целевом обучении обязательства отработать в государственном подведомственном учреждении Минлесхоза Татарстана;
- отсутствие задолженности но налогам и сборам.
Выплата стипендии будет прекращена в случае:
- отчисление студента из образовательной организации высшего образования, в случае восстановления, студент сможет вновь претендовать на стипендию;
- предоставление студенту академического отпуска;
- перевод студента по его инициативе на обучение с характеристиками обучения, не соответствующими договору о целевом обучении;
- несвоевременное представление справки студентом в Министерство.
Три года назад Министерство сельского хозяйства России также приступило к субсидированию целевых контрактов на обучение специалистов в высших учебных заведениях России. Тогда в Татарстане этой мерой воспользовались 60 хозяйств. 300 студентов татарстанских вузов прошли оплачиваемую практику в «Агросиле-ГРУУП», в компании «Август» и РМХ.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.