Генпрокурор России Игорь Краснов впервые приехал в Северную Корею с рабочим визитом

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Это первый визит Генпрокурора России в КНДР за всю историю сотрудничества надзорных ведомств двух стран. У трапа самолета Игоря Краснова встретили представители руководства Центральной прокуратуры КНДР.

В Пхеньяне генеральный прокурор встретится со своим коллегой и обсудит вопросы двустороннего сотрудничества с другими официальными лицами. Также планируется подписание программы сотрудничества между Генпрокуратурой России и Центральной прокуратурой КНДР на 2024—2026 годы и обновленного соглашения о сотрудничестве.

— Российские и северокорейские прокуроры уже более 10 лет поддерживают конструктивный диалог на основании подписанного в 2010 году соглашения о сотрудничестве. Накануне представители надзорного ведомства и Военного университета Минобороны России прочитали в Пхеньяне курс лекций об основных направлениях и специфике деятельности российской прокуратуры, — дополняет пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В Пхеньяне генеральный прокурор встретится со своим коллегой и обсудит вопросы двустороннего сотрудничества с другими официальными лицами. взято с сайта Генеральной прокуратуры РФ

Напоминаем, что 20 июня в КНДР был опубликован договор о стратегическом партнерстве с Россией. Этот договор состоит из 23 статей и охватывает различные сферы сотрудничества. Он является бессрочным и заменил предыдущий договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, который был заключен в 2000 году.

Олег Исаков